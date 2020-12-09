Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tutulmaz, mesajında, İnsan Hakları Günü'nün İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kabul edildiği 10 Aralık 1948'den bu yana her yıl kutlandığını anımsattı.

"Bütün dünyada insan haklarının korunmasını amaçlayan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi doğrultusunda yapılan etkinliklerde kişi hak ve özgürlükleri tanıtılmakta ve anlatılmaktadır." diyen Tutulmaz, şunları kaydetti:

"İnsanın en önemli ve anlamlı hakkı hiç şüphe yok ki yaşama hakkıdır. Bunu din, dil, ırk, yaş, cinsiyet ayrımı yapmadan sevgi, saygı, kardeşlik, dostluk, arkadaşlık, eşitlik gibi duygu ve davranışları ön plana çıkaran hakların tümü takip eder. Yaşama hakkı, düşünme, eğitim, öğretim, çalışma, özgürlük ve kişi güvenliği ve benzeri haklar ile de desteklenmektedir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine göre herkes bütün haklar ve özgürlüklerden yararlanabilir. İnsan temel hak ve özgürlüklerine gerekli özeni ve saygıyı göstermeyen devlet ya da milletler hiçbir zaman toplumsal barışı sağlayamazlar. Toplumda huzur, güven ve barış ortamının tesis edilmesi ancak insan hak ve özgürlüklerine gereken saygıyı göstermekle mümkün olacaktır. Ülkemiz insan hakları ve temel hak ve özgürlükler konusunda diğer ülkelerle aynı ilke, değer ve amaçları paylaşmakta, ülkemizde insan haklarının her yönüyle korunması ve daha iyi noktalara ulaşılmasına özen gösterilmekte ve bu konuda özellikle son yıllarda önemli adımlar atılmaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle, insan hak ve özgürlüklerinin her zaman tam anlamıyla korunup gözetildiği, saygıyla yaklaşıldığı, ayrımcılık ve ihlallerin yapılmadığı bir dünyada yaşamak dileğiyle, saygıdeğer halkımızın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü kutluyorum."

"Filyos Çalıştayı" değerlendirme toplantısı yapıldı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanan "Filyos Çalıştayı" değerlendirme toplantısının ikincisinin yapıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, toplantıya Zonguldak BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, vali yardımcıları Turgut Subaşı ve Mehmet Türk ile çalıştay tertip komitesi üyelerinin katıldığı belirtildi.

Toplantı kapsamında çalıştay için oluşturulan odak gruplarıyla ilgili yapılanların yanı sıra çalıştay sürecinde yapılması planlanan çalışmalara ilişkin detaylarla ilgili Vali Tutulmaz'a bilgi verildiği ifade edilen açıklamada, Filyos Çalıştayı'nda projenin coğrafi, ekonomik, kültürel ve teknolojik yönleri, çevresel etkileri, yatırım kapsamı, turizm ve tanıtım boyutu, bölgesel kalkınma, istihdama etkileri ve yöre halkının beklentileri gibi konuların değerlendirmeye alınacağı kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca Vali Mustafa Tutulmaz'ın, üniversite tarafından hayata geçirilen çalışmayla birliktelik ve sağlanan işbirliğinin memnuniyet verici olduğunu, valilik olarak çalışmaya her türlü destek ve katkıyı vereceğini ve emeği geçenleri kutladığı vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Akıllı