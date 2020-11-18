Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Türk firması, Almanya ve Kanada'da üretimi gerçekleştirilen 250 ton ağırlık taşıyabilen endüstriyel taşıt aracı üretimine başladı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Türk firması, Almanya ve Kanada'da üretimi gerçekleştirilen 250 ton ağırlık taşıyabilen endüstriyel taşıt aracı üretimine başladı.

Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve Oda Başkanı Arslan Keleş'in, Ereğli Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren Türk şirketi SBB Transporter'i ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada firma sahibi Sezgin Atar'ın, şu ifadelerine yer verildi:

"Bu aracın en büyük özelliği, aracın üzerine paletler konuluyor. Araç paletin altına giriyor, hidrolik olarak yükseliyor ve yükü taşıyor. Dolayısıyla hem fabrika sahası içerisinde trafiği azaltıyor hem de 8-10 tane tırın yaptığı işi tek başına yapıyor. Yani hem personelden tasarruf hem yakıttan tasarruf ediliyor."

Yaklaşık 30 personel ile 8 ayda üretilen 2 endüstriyel taşıt aracının 2 milyon dolara mal olduğu, araçlardan her birinin 10 tırın taşıyabileceği yükü taşıyabildiği belirtildi.

Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık'a ziyaret

SBB Transporter firması ortakları Sezgin Atar ve Bob Charczuk, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı ziyaret etti.

Başkan Posbıyık, ziyarette, Ereğli'ye yatırım yapan iş insanları Atar ve Charczuk'ı, Türkiye'de ilk kez üretimini Ereğli'de yaptıkları, "Ağır tonajlı yük taşıma aracı" için kutladı.

Firma yetkilileri de Posbıyık'a desteklerinden dolayı teşekkür eederek üretilen 2 aracın seri üretimine başlayacaklarını belirttiler.

Posbıyık ziyaret anısına firma yetkililerine Herkül heykeli hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş