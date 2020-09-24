Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak'ta, "Maden Makinaları Pazar Araştırma Raporu" çalışması kapsamında çevrimiçi bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Zonguldak'ta, "Maden Makinaları Pazar Araştırma Raporu" çalışması kapsamında çevrimiçi bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından başlatılan ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Maden Makinaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile birlikte yürütülen "Maden Makinaları Pazar Araştırma Raporu" çalışması kapsamında yapılan çevrimiçi bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, BAKKA Genel Sekreteri tarafından çalışmanın gerekçesi, arka planı ve ulaşılmak istenen hedefler açıklandı, daha sonra kurum ve kuruluş temsilcilerinin projeye ilişkin görüş ve değerlendirmeleri alındı.

Projenin kent adına çok kıymetli olduğunu belirten Vali Tutulmaz, bu alanda kamu, özel sektör ve üniversitenin uyum içinde iş birliği yürüttüğünü ve ilin madencilik ve maden makinaları konusunda daha güçlü bir konuma geleceğine vurgu yaptı.

Toplantının devamında proje koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Özarslan tarafından çalışma kapsamında bugüne kadar yapılan faaliyetler, sektörün dünyadaki ve Türkiye'deki mevcut durumu ve gelişme ekseni ile projenin devamında yapılacak çalışmalara ilişkin bir sunum yapıldı.

BAKKA koordinasyonunda ilerleyen rapor çalışmasının aralık ayında tamamlanarak kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

Ereğli

AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Ereğli Mesleki Eğitim Merkezi'nde oluşturulan e-sınav merkezinin hizmete girdiğini duyurdu.

Bozkurt, yazılı açıklamasında, Ereğli ve Alaplı ilçelerinden ehliyet sınavları ile ustalık ve kalfalık sınavlarına girmek için artık Zonguldak'a gitmek zorunda kalınmadığını belirterek, "E-sınav hizmetinden Ereğli ve Alaplı ilçelerinden 5 bin kişi faydalanacaktır. Ereğlimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerine yer verildi.

Plajlar ve mesire alanına düzenleme

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ereğli-Alaplı karayolundaki sahil şeridinde oluşturulan Sevgi, Barış Plajları ile Dostluk Mesire alanında yeni dönemde farklı düzenlemelere imza atacaklarını söyledi.

Posbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye bünyesinde oluşturulan plaj ve mesire alanının halkın beğenisini kazandığını, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen misafirleri bu bölgelerde ağırladıklarını belirtti.

Yeni dönemde değişikliklere imza atacaklarını anlatan Posbıyık, "Ereğli halkı önümüzdeki yaz aylarında buraları gördüklerinde gözlerine inanamayacaklar, çünkü çok güzel projelerimiz var." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz