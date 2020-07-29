Zonguldak'tan kısa kısa Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tutulmaz, mesajında, toplumsal yaşantıda büyük değerinin yanı sıra anlamı olan Kurban Bayramı'na milletçe erişmenin sevinç, heyecan ve coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

Vali Mustafa Tutulmaz, şunları kaydetti:

"Bayramlarımız millet olarak birlik, beraberlik, kardeşlik, hoşgörü, sevgi, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun en üst düzeyde idrak edildiği, yaşandığı, güç kazandığı, mutluluk, sevinç ve huzur vesilesi anlamlı günlerimizdendir. Birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, birbirimize sevgi ve saygı ile yaklaştığımız, her türlü olumsuzluklardan uzak geçmesini temenni ettiğimiz mübarek Kurban Bayramı'nda saygıdeğer halkımızın, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duyularımla kutluyor, sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaşam dileklerimle saygılar sunuyorum."

Alaplı'da, Kovid-19 tedbirleri

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, ilçede son 33 gündür yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pozitif vakasına rastlanılmadığını bildirdi.

Yılmaz, AA muhabirine, ilçede en son vakanın 26 Haziran'da tespit edildiğini söyledi.

İlçede, ilk vakanın tespit edildiği günden bu yana toplam 120 Kovid-19 pozitif vakasının tespit edildiğini anımsatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar ilçemizde bin 103 Kovid-19 testi yapıldı. Toplam 120 vaka tespit edildi. Bu hastalarımızdan 116'sı iyileşerek sağlığına kavuştu. Kovid-19 pozitif olan 4 hastamız ise maalesef vefat etti. Tedavisine devam edilen, yoğun bakımda veya entübe hastamız da kalmadı. Hastalığı, ilçemizde kontrol altında tutmaya devam ediyoruz. Nisan-mayıs aylarında ilçemizde vaka sayılarında hızlı bir artış olmuştu. Kaymakamlık olarak uyguladığımız sıkı denetim ve kontroller, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerimizin, başarılı, gayretli ve özverili bir şekilde uyguladığı geniş çaplı ve detaylı filyasyon çalışmaları ve sonrasındaki başarılı tedavi süreçleri sonunda hastalığı kontrol altına almayı başardık.

Aldığımız tedbirler ve vatandaşlarımızın bu tedbirlere uyumu salgınla mücadelemize olumlu yansıdı. Salgınla mücadelede iyi bir noktaya ulaştık. Bu süreci korumaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan, yeni kontrollü sosyal hayatın gerektirdiği tedbirlere ve kurallara uyum göstermeye devam etmelerini, ilçe dışından gelen veya ilçe dışına çıkıp geri gelen vatandaşlarımızdan da, yeni bir bulaşma zincirine mahal vermemek için gerekli bireysel önlemlerini almalarını istiyoruz. Çünkü, bu salgın, tedbir ve kurallara uyumsuzluğu affetmiyor."

Kaynak: AA