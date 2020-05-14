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Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı'nın, Ereğli ilçesi Çaylıoğlu Orman İşletme Şefliği'nin çalışmalarını incelediği bildirildi.

Zonguldak'tan kısa kısa
14.05.2020 14:50 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:50

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı'nın, Ereğli ilçesi Çaylıoğlu Orman İşletme Şefliği'nin çalışmalarını incelediği bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Beyazlı'nın, Ereğli İşletme Müdürü Temel Nadir, Çaylıoğlu Orman İşletme Şefi Arif Kolaç ile depolar için yapılacak ihata ve dahili yol yatırımları başta olmak üzere yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunduğu belirtildi.

Depo sayılarının azaltılarak, gelir ve gider farkını arttırmak, koşullara daha uygun ve denetim kolaylığı sağlamak, her mevsim ulaşabilir koşulları oluşturarak müşteri memnuniyetini artırmak istendiği belirtilen açıklamada, müdürlük bazında 33 orman dışı satış deposunun 20'nin altına indirileceği kaydedildi.

- Ereğli Belediyesi'nden maaş promosyonu anlaşması

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediye bünyesinde 300 personeli ilgilendiren maaş promosyonu için Vakıflar Bankası ile anlaşma sağlandığını bildirdi.

Posbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, promosyon mevzuatı için ihaleye çıkıldığını ve Vakıflar Bankası'nın söz konusu ihaleyi tekrar 5 yıllığına aldığını anlatarak, "Bölgede en fazla promosyonu bizim memurlarımız ve işçilerimiz alacak. 2 başkan yardımcısı, 193 memur, 97 işçi ve 8 sözleşmeli personel kişi başına 5 bin 629 lira promosyon alacaklardır." dedi.

- Gülüç Belediyesi'nin çalışmaları

Gülüç Belediye Başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş, belediye tarafından sürdürülen çalışmaları inceledi.

Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gülüç Köprüsü, Örencik Mahallesi ve mezarlık bölgesine ulaşım sağlamak amacıyla açılması düşünülen yeni yolun fizibilite çalışmalarını yerinde incelediklerini, bu projeyi kısa sürede hayata geçirerek belde içerisinde ulaşımı rahatlatmak istediklerini söyledi.

Belde içerisinde belediye ekiplerinin her bölgede faaliyet yürüttüğünü anlatan Demirtaş, "Halkımıza hak ettiği hizmetleri getirebilmek için meclis üyelerimiz ve belediye ekiplerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yine yol düzenleme ve parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledik, mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışmalarımıza ağırlık verdik. Birlikte güzel işlere imza atmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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