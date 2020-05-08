Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 67 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Ahmet Akkanat'ın cenazesi toprağa verildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 67 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Ahmet Akkanat'ın cenazesi toprağa verildi.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Akkanat için ilçeye bağlı Düzpelit köyünde tören düzenlendi.

Köy meydanında sosyal mesafe kurallarına uyularak kılınan cenaze namazının ardından Akkanat'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzunda köy mezarlığında defnedildi.

Anneler Günü'ne doğru

Ereğli ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla çalışan annelere fotoğraf çerçevesi hediye edildi.

Ereğli Belediyesinden yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle çocuklarından ve ailelerinden uzak kalan görevi başındaki annelere çeşitli hediyeler verildiği belirtildi.

Alaplı'da berber ve kuaförler dezenfekte edildi

Alaplı ilçesinde berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde dezenfekte çalışması yapıldı.

Alaplı Belediyesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Nuri Tekin, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayarak evlerinde kalmalarıdır. Dışarı çıktıklarında ise mutlaka sosyal mesafeyi korumaları ve maske takmalarını istiyoruz. Hep birlik inşallah kurallara uyarak bu virüs belasından kurtulacağız."

Kaynak: AA