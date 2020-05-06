Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde mezarlıklarda bakım ve onarım işlemi gerçekleştirildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde mezarlıklarda bakım ve onarım işlemi gerçekleştirildi.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yakınlarının kabirlerini ziyaret edemeyen vatandaşlar için mezarlıklarda bakım ve onarım çalışması başlattıklarını söyledi.

Bazı mezarların yıkık, dökük ve bakımsız olduğunu gördüklerini anlatan Posbıyık, şunları kaydetti:

"Ramazan ayında genellikle vatandaşlarımız mezarlıklara gelirler, yakınlarının kabirlerini ziyaret edip dualarını okurlardı ama bu sıkıntılı günlerde bunlar yapılamıyor. Bazı mezarların yıkık, dökük, bakımsız olduğunu gördük. Yıkık ve dökük olan bütün mezarların hepsinde tamirle bakım işlerini belediye olarak biz üstleniyoruz. Sadece şehir mezarlığında değil, diğer mezarlıklarda da bu çalışma yapılacak."

Kapanan işletmelerin yeniden açılmasını talep ettiler

Zonguldak Kahveciler ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Alparslan Küçük, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle kapanan işletmelerin yeniden açılmasını talep etti.

Küçük, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Aykut Yenice beyin başkanlığında Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığına dilekçe yazarak, işletmelerin belirlenecek kurallara göre yeniden açılmasını talep ettik çünkü sektörümüz bu günlerde zor günler yaşamaktadır. Sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uyarak bu iş yerlerinin açılması yönünde taleplerimiz söz konusudur."

Kaynak: AA