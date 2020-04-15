Zonguldak'tan kısa kısa AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, ilçeye bağlı 93 köy ve 3 beldede, 53 bin 633 maskenin dağıtımının gerçekleştirildiğini söyledi.

AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, ilçeye bağlı 93 köy ve 3 beldede, 53 bin 633 maskenin dağıtımının gerçekleştirildiğini söyledi.

Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınına karşı Ereğli Halk Eğitim Merkezi'nde üretilen 53 bin 633 maskenin vatandaşlara ulaştırıldığını belirtti.

Çakır, salgının etkilerinin en aza indirilmesi konusunda devletin ve hükümetin aldığı önlemlere vatandaşların uyması gerektiğini sözlerine ekledi.

"Çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor"

Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç, il genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

Ergenç, gazetecilere yaptığı açıklamada, şube olarak 30 gönüllü ile KYK'de karantina altında bulunan misafirlere hizmet verdiklerini belirterek, "Vefa Sosyal Destek Grubu ile çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor. Bütün ihtiyaç sahiplerine Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla ulaşmaya çalışıyoruz." dedi.

Alaplı'da su ücretlerinde yüzde 20 indirim yapıldı

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, Alaplı Belediye meclisinin kararıyla, ekonomik anlamda da zor günler yaşayan halkı biraz olsun rahatlatmak için su ücretlerinde yüzde 20 indirim yaptıklarını kaydetti.

İnsan sağlığının her şeyden daha önemli olduğunu vurgulayan Tekin, "Koronavirüs salgınına karşı hijyen çok önemli. Virüsle mücadelede temizliğin önemine binaen su tüketimi ilçemizde arttı. Alaplı Belediyesi olarak ekonomik anlamda da zor günler yaşayan halkımızı biraz olsun rahatlatmak için su ücretlerine indirim yapma kararı aldık. Meclis toplantısında aldığımız kararla su ücretlerine 4 ay süreyle yüzde 20 indirim yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Alaplı'da aile sağlığı merkezlerine maske dağıtıldı

Alaplı Belediyesi, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ilçe merkezinde hizmet veren aile sağlığı merkezlerine maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, salgından dolayı kullanımı artan maskeleri bu süreçte fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına ulaştırdıklarını belirtti.

Sağlık merkezlerine düzenli olarak maske dağıtımına devam edeceklerini ifade eden Tekin, bu zorlu süreci hep birlikte atlatacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA