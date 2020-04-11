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Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak'ta İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağının ardından merkez ve Ereğli ilçesinde meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı.

11.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:55
Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak'ta İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağının ardından merkez ve Ereğli ilçesinde meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Merkez ilçede yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazipaşa ve Milli Egemenlik Caddesi ile Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim olurken istisna kapsamındaki çalışanların dışında, sokaklarda kimsenin dolaşmasına izin vermeyen ekipler, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüsle ilgili mücadele çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Zonguldak'ın akciğer hastalıklarıyla anılmasının üzücü olduğunu ifade eden Alan, "Kentin bu şekilde anılması her Zonguldaklı gibi beni de üzüyor. 65 yaş üstünün çok olmasının yanı sıra nüfus yoğunluğu ve akciğer rahatsızlığının fazla olması ister istemez solunum sıkıntısına neden oluyor. Zonguldak, Türkiye sıralamasında yüksek. İnşallah bu uyarılara uyarak en az hasarla atlatacağız. Aynı zamanda sokak hayvanlarının aç kalmaması için onları denetledik."

"Vatandaşlarımızın ayağına kadar ekmek getiriyoruz"

Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından ekmek fırınları araçlarıyla mahalle mahalle dolaşarak vatandaşlara ekmek getirmeye başladı.

Fırın sahibi Osman Cora, sokağa çıkma yasağına hazırlıksız yakalandıklarını belirterek, "İnsanlar birden ekmeğe hücum edince bizim de elimiz ayağımıza dolaştı. Vatandaşlarımız hizmet bekliyor. Biz de elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Yeter ki insanlarımız dışarı çıkmasınlar ve evde kalsınlar. Biz ekmek fırınları olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Bütün araçlarımız mahallelerimizde ekmek dağıtıyorlar." diye konuştu.

Polis memurları sokak hayvanlarını besledi

Kilimli ilçesinde ise sokağa çıkma yasağının ardından polis ekipleri, sokak hayvanlarını besledi.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kilimli ilçesinde görev yapan polisler sokağa çıkma yasağı nedeni ile işsiz güçsüz kalınca sokak hayvanlarına su ve yem bıraktığını ifade etti.

Ereğli'de güvercinler beslendi

Ereğli ilçesinde, İçişleri Bakanlığınca ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim oldu. İlçe merkezinde güvercin ve martıları bekçiler, tarafından beslendi.

Kaynak: AA

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