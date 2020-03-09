Zonguldak'tan kısa kısa
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Zonguldak'tan kısa kısa - Haber
Zonguldak, Ankara, Güncel

Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak Belediyesi ekiplerince ekmek ve simit fırınları denetlendi.

09.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:48
Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak Belediyesi ekiplerince ekmek ve simit fırınları denetlendi.


Belediyeden yapılan açıklamada, Merkez ilçede faaliyet gösteren 7 fırının yanı sıra ekmek satış noktalarının denetlendiği belirtildi.


Açıklamada, yapılan denetim ve kontroller neticesinde düşük gramajlı ekmek ve simit satan 7 işletmeye 2 bin 744 lira idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

GMİS'ten taban eğitim semineri

Genel Maden İşçileri Sendikası'na (GMİS) bağlı Karadon Şubesine yönelik taban eğitim seminerinin Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirildiği bildirildi.

GMİS'ten yapılan açıklamada, seminere GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Karadon Şube Başkanı ve şube yönetimi, şube delegeleri, temsilcileri ile maden işçilerinin katıldığı belirtildi.

Açıklamada, seminerde GMİS'in tarihini ve son dönem çalışmalarını içeren belgesel film gösterimi yapıldığı, Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Fikret Sazak tarafından "Sendikacılık tarihi ve genel kavramlar" ile "Çalışma hayatının temel sorunları", Sosyal Güvenlik Uzmanı Eren Korkmaz'ın da "Emeklilik ve Emekli aylığı bağlanma şartları" konularında bilgi verdiği vurgulandı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Petroldeki düşüş 3 ülkeyi vuracak! Milyarlarca dolar zarar bekleniyor Haber
Petroldeki düşüş 3 ülkeyi vuracak! Milyarlarca dolar zarar bekleniyor
İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler Haber
İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu Haber
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu
İran'dan korkutan açıklama: Koronavirüs dışında bir virüs daha var Haber
İran'dan korkutan açıklama: Koronavirüs dışında bir virüs daha var
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Levent Can Hülya Avşar Muhterem Nur Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Hikmet Karaman Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Adana Avrupa Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: Zonguldak'tan kısa kısa - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 16:17:47. #1.15#