Zonguldak'tan kısa kısa

12.02.2020 13:02 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:02

Ereğli ve Alaplı ilçelerinde, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan "Beyaz Bayrak ile Beslenme Dostu Okul Programı" kapsamında sertifika almaya hak kazanan okullar için ödül töreni düzenlendi.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ereğli ve Alaplı'dan 30 okulun beyaz bayrak, 12 okulun da beslenme dostu okul programı doğrultusunda sertifika almaya hak kazandığını belirterek, 30 yıldır kamu idareciliği yaptığını ve okulların iyi durumlara geldiğini anlattı.

Sertifika almaya hak kazanan okulların idarecilerine ilçe protokolü tarafından sertifikaları verildi.

Alaplı

Alaplı'da, Dyned kullanımında birinci olan öğrenciler ödüllendirildi.

Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, yaptığı konuşmada, Dyned'in, Milli Eğitim Bakanlığının öğrencilerin İngilizce öğrenmelerini kolaylaştırmak için gerçekleştirdiği bir program olduğunu ifade etti.

Çevik, ilkokullarda Karşıyaka İlkokulu öğrencisi Nagihan Temiz'e, ortaokullarda Atatürk Ortaokulu öğrencisi Mustafa Eren Kaplancan'a, liselerde de Alaplı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Fatih Yalçın'a birincilik belgesini ve hediyesini verdi.

Kaynak: AA