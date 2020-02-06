Zonguldak'tan kısa kısa

06.02.2020 13:30 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:30

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık başkanlığında belediye meclisinin şubat ayı ikinci oturumu gerçekleştirildi.

Posbıyık, Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu'ndaki toplantıda, mecliste oy birliğiyle alınan karar gereği eski devlet hastanesinin bulunduğu alana fakülteler yapılmasındaki tüm yasal engellerin ortadan kaldırıldığını söyledi.

Mecliste tarihi bir karar aldıklarını anlatan Posbıyık, "El birliğiyle çalıştık ve el birliğiyle bundan sonra da çalışacağız. Yıllardan beri gündemde olan proje hayata geçirilecek. Milli Savunma Bakanlığı'ndan da olumlu görüş alındı. Proje teknik üniversite tarafından çiziliyor. Bu konu Ereğli'nin ufkunu açacak konulardan bir tanesidir." dedi.

Gündemdeki diğer maddeler de oy birliğiyle kabul edildi.

- İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çelik'e ziyaret

Deniz Ticaret Odası Batı Karadeniz Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Erdem, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine yeni atanan Mehmet Hakan Çelik'i ziyaret etti.

Erdem, yapılan ve yapılması hedeflenen çalışmalara ilişkin Çelik'e bilgi verdi, yeni görevinde başarı temennisinde bulundu.

Kaynak: AA