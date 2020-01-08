Zonguldak'tan kısa kısa

08.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:30

Çaycuma İlçe Müftülüğünce, "Evliliğe İlk Adım" semineri gerçekleştirildi.

İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailenin kurulurken sağlam temeller üzerine inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

Aile birliğini güçlendirilmesi ve huzurlu bir şekilde devamının sağlanması için Aile ve Dini Rehberlik bürolarında çeşitli çalışmalar yaptıklarını anlatan Ermiş, şunları kaydetti:

"Bunlardan birisi de evliliğe ilk adım semineridir. Bu bağlamda yeni evli ve evliliğe adım atacak çiftlere sevgi, merhamet, adalet ve emanet bilinci gibi aileyi ayakta tutan değerler hususunda Kur'an ve sünnet ışığında bilgi vermek amacıyla, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından belirlenen 8 konu başlığı altında seminerlerimiz ilkini tamamladık."

Vali Erdoğan Bektaş'tan, hayırseverlere plaket

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Atatürk Devlet Hastanesi ek bina acil servisinin yenilenmesine katkı veren iş adamları ve muhtarlara plaket verdi.

Vali Bektaş, valilik toplantı salonunda yaptığı konuşmada, hayırsever iş adamları ve muhtarların birlikteliğiyle Atatürk Devlet Hastanesi ek bina acil servisinin yenilendiğini belirtti.

Katkısı olan herkese teşekkür ettiğini ifade eden Bektaş, "Böyle güzel vesilelerle isimlerin gündeme gelmesi şehirlerin moral deposudur. Biz bunların sıkça tekrarlanmasını istiyoruz. Umarız hastalarımız daha rahat şartlarda hizmet alır hastane personellerimiz de daha rahat şartlarda hizmetlerini sunmaya kavuşmuşlardır." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Erdoğan Bektaş, iş adamları ve muhtarlara plaket takdim etti.

Alaplı'da şiddetli rüzgar ve sağanak

Alaplı ilçesinde şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle sahil kesiminde bulunan parkın bazı bölümlerinde hasara neden oldu.

İlçede etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle oluşan dalgalardan dolayı Taşbaşı mevkisinde bulunan parktaki oyun alanlarında maddi hasar oluştu.

Belediye Başkanı Nuri Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tahkimat duvarlarını aşan dalgaların, yürüyüş yolu ve kıyıya yakın alanlarda bulunan oyun alanlarında, taş ve kaya parçalarının birikmesine neden olduğunu söyledi.

Her kış mevsiminde benzer sıkıntıları yaşadıklarını anlatan Başkan Tekin, "Bazen, dev dalgalar oluşuyor ve sahil şeridimizdeki sosyal alanlara zarar veriyor. Geçen yıllar kadar olmasa da, sahil şeridindeki aile parkımızın denize yakın alanları yine kaya parçalarıyla doldu. Olumsuz hava şartları etkisini azaltınca, sahil parkta temizlik ve bakım onarım çalışması yapacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA