Zonguldak'tan kısa kısa

06.01.2020 17:24 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:24

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında 7 Ocak 2013'te metan gazı püskürmesi nedeniyle hayatını kaybeden 8 madenciyi andıklarını bildirdi.

Yeşil, yaptığı yazılı açıklamada, 7 Ocak 2013'te TTK Kozlu Müessesesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden taşeron şirket çalışanı 8 madenciyi ölümlerinin 7. yılında saygıyla ve rahmetle andıklarını belirtti.

Madencilerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dilediklerini ifade eden Yeşil, şunları kaydetti:

"Taşeron şirketlerin yer altına sokulduğu 2005'ten itibaren dünyanın en zor işi olan yeraltı maden işletmeciliğinde taşeron şirketlerin facialara yol açabileceği uyarılarımızı yaptık, eylemler düzenledik. Sorumlular uygulamada ısrar ettiler. 17 Mayıs 2010'da Karadon'da 30 arkadaşımızı kaybettiğimiz facia ve 7 Ocak 2013'te Kozlu'da kaybettiğimiz 8 arkadaşımız, acı gerçeği herkese gösterdi. Son facianın ardından TTK'da taşeron şirketler yer altından çıkarıldı. Ancak yaşadığımız acı tecrübeleri hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız."

"73. Verem Eğitim ve Propaganda Haftası"

Zonguldak Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, "73. Verem Eğitim ve Propaganda Haftası" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güner, Türkiye'de verem hastalığıyla ilgili toplumun bilgilendirilmesi amacıyla her yıl ocak ayının ilk pazar günü ile başlayan haftanın "Verem Eğitim ve Propaganda Haftası" olarak belirlendiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Yurt genelinde olduğu gibi ilimizde de çeşitli etkinlikler düzenlenecektir. Tüberküloz insanlık tarihi kadar eski bir hastalık olmasına rağmen halen tüm dünyada bir halk sağlığı sorunu olarak önemini korumaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) raporlarına göre dünya genelinde tüberküloz görülme sıklığı düşmektedir. Buna rağmen küresel tüberküloz yükü halen çok yüksektir. DSÖ tahminlerine göre dünya genelinde her yıl yaklaşık 10 milyon yeni hasta ortaya çıkmakta ve 1,8 milyon insan veremden hayatını kaybetmektedir. Ülkemizde verem hastalığının teşhis ve tedavisi ücretsiz olarak yapılmaktadır. Tüberküloz ve dirençli tüberküloz hastalarının tedavisinde kullanılan birinci ve ikinci seçenek tüberküloz ilaçları, Bakanlığımızca temin edilerek ücretsiz olarak hastalara verilmek üzere sağlık kuruluşlarına dağıtılmaktadır."

Kaynak: AA