Zonguldak'tan kısa kısa

26.11.2019 14:12 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:12

Çaycuma Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Şenliği Fuarı'nın ve sanat salonunun açılışı gerçekleştirildi.

Okul müdürü İbrahim Bitenli, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin emeklerini görmek için toplandıklarını belirterek, "Etkinliğimizin ardından okulumuzun resim öğretmenleri tarafından oluşturulan Atatürk Köşesi, Cumhuriyetimizin öncü kadınları ve resim sergisi etkinliği vardır. Okulumuza, ülkemize ve Çaycuma'mıza hayırlı olsun." dedi.

Etkinliğe, Kaymakam Muharrem Coşgun, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve daire müdürlerinin yanı sıra öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Muharrem Coşgun'dan okul ziyaretleri

Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, ilçede bulunan okulları ziyaret etti.

Kaymakam Coşgun, İmam Hatip ile Mimar Sinan Ortaokulu, Pehlivanlar Anaokulu, 75. Yıl İlkokulu ve Ticaret ve Sanayi Odası Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileriyle bir araya geldi.

Çoşgun, öğretmenlere karanfil takdim etti.

Kaynak: AA