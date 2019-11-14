Zonguldak'tan kısa kısa

14.11.2019 15:32 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:32

Çaycuma ilçe Kaymakamı Muharrem Coşgun, Özel Ayışığı İlkokulu, Pehlivanlar Anaokulu, öğretmenevi ile Akşam Sanat Okulu'nu ve Çaycuma Koleji'ni ziyaret etti.

Çoşgun, ziyaretlerde öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etmesinin ardından okullarda yapılan çalışmalar için okul idaresine ve öğrencilere teşekkür etti.

Kaymakam Muharrem Coşgun'a ziyaretlerde, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş eşlik etti.

"Yaşlılarda Düşme ve Korunma Yolları" eğitimi

Çaycuma Kent Konseyi, Sağlıklı Yaşam Etkinlikleri kapsamında Sağlık ve Çevre Çalışma Grubu Üyesi fizyoterapist Altay Kosova tarafından "Yaşlılarda Düşme ve Korunma Yolları" konulu farkındalık eğitimi verildi.

Kent Konseyi Başkanı Tuğrul Dereli, eğitimde yaptığı konuşmada, kent konseyi olarak kentte yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini arttırma amaçlı farkındalık eğitimleri düzenlediklerini söyledi.

Fizyoterapist Kosova ise çeşitli bilgiler verdi.

Kaynak: AA