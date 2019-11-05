Zonguldak'tan kısa kısa

05.11.2019 13:30

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 2002 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Hamsi Festivali'nin 13'üncüsünün hazırlıklarına başlandığını bildirdi.

Posbıyık, ilçedeki sivil toplum kuruluşları ile Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda yaptığı toplantıda 5 yıl aradan sonra hamsi festivalinin 24 Kasım'da yapılacağını söyledi.

Halkın yüzünü güldürmek, moral motivasyonunu arttırmak için hamsi festivali düzenlediklerini anlatan Posbıyık, "Öğretmenler Günü'nde gerçekleştirilecek etkinlikte Koliva Grubu ve Resul Dindar konser verecek. 24 Kasım'da Ereğli'de tam bir Karadeniz havası yaşanacak." dedi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Muhammet Ali Ateş de festival günü 10 ton hamsi dağıtılacağını, amfi tiyatro çevresine 750 metre uzunluğunda mangal kurulacağını anlattı.

Alaplı Belediyesi meclis toplantısı



Alaplı Belediye Meclisi'nin Kasım ayı olağan toplantısının ilk oturumu gerçekleştirildi.

Belediye Başkan Vekili Yaşar Çevik'in başkanlığında yapılan ve iki gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, Alaplı Belediyesinin 2020 mali yılı bütçe kararnamesi ve tahmini gelir gider bütçesi, oy birliğiyle Bütçe Komisyonuna havale edildi.

İlkokul öğrencileri Türk Kızılayı Zonguldak Şubesi'ni ziyaret etti

Kilimli ilçesinde bulunan Gelik İlkokulu öğrencileri, Türk Kızılayı Zonguldak Şubesi'ni ziyaret etti.



Şube Başkanı Aydın Ergenç, Türk Kızılayı'nın faaliyetleri hakkında bilgi vererek, "Çocuklarımıza Kızılayımızın neler yaptığı ve neler yapacağını anlatıyoruz. Kızılayın iyilik hareketi olduğunu, 151 yıllık bir çınar ağacı olduğunu ve veren el ile alan eli buluşturduğunu anlatıyoruz. Gelik İlkokulu okul idaresi, öğretmenleri ve öğrencilerine ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA