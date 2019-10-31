Zonguldak'tan kısa kısa

31.10.2019 14:58

AK Parti Zonguldak İl Kadın Kolları Başkanlığı kan bağışında bulundu.



Gazipaşa Caddesi'nde bulunan kan bağış otobüsünde bağışta bulunan partililer, kan vermenin önemine dikkat çekti.

AK Parti Zonguldak İl Kadın Kolları Başkanı Züleyha Yazıcı Arıman, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadın kolları olarak Kızılay Haftası kapsamında 81 ilde eş zamanlı kan bağışı kampanyası başlattıklarını belirterek, "Sağlıklı olan herkesi kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz. Kan veriyorsunuz ve birçok hayatın kurtulmasına vesile oluyorsunuz. Bu kapsamda biz de 'kan ver hayat kurtar' sloganıyla bu kampanyamızı başlattık." dedi.

Çaycuma

Çaycuma'da panel ve sergi düzenlendi.



Resim öğretmeni Rana Altan ile arkeolog Gürcan Laçin'in Tios konulu sergisi beğeni topladı.



Vali Erdoğan Bektaş, yaptığı konuşmada, Tios'un tarihteki konumu itibarıyla özel bir kent olduğunu vurgulayarak, turizm açısından taşıdığı potansiyelin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"Tios Antik Kenti'nin turizm yansımasına da bakmak lazım." diyen Bektaş, "Oradaki kalıntılarda değerlendirilmeye hazır önemli bir potansiyel mevcut. Herkesin bu değerin ortaya çıkarılmasında katkısı olacaktır. Biz de konuyla ilgili desteklerimizi veriyoruz." diye konuştu.

Panel, yapılan sunumların ardından soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Alaplı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince örnek iş yeri belgesi almaya hak kazanan 4 esnafa belgeleri verildi.

Alaplı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muharrem Gelgeç, 4 esnafın örnek iş yeri belgesi almaya hak kazandığını belirterek, "Bugün kendilerini iş yerlerinde ziyaret ederek örnek iş yeri belgelerini verdik. Esnafımızı onurlandırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA