Zonguldak'tan kısa kısa

02.10.2019 17:12

"Zanaatkarlar Zonguldak'ta buluşuyor" çalıştayı başladı.

Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir sivil toplum örgütünün el sanatlarının yaşatılması için bu etkinliği düzenlemesini takdir ettiklerini belirterek, "Bu el sanatları bizim aslında binlerce yıldır devam eden kültürümüzün somut miras örnekleridir. Bunları hep beraber yaşatmalıyız." dedi.

Kolluk personeli yaya nöbeti tuttu

Alaplı ilçesinde, yaya önceliği etkinliği gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığınca başlatılan Yaya Geçidi Nöbeti projesi kapsamında, trafik akışının en yoğun olduğu caddelerde uygulama yapıldı.

Alaplı protokolünün yanı sıra polis ve jandarma trafik ekipleriyle öğrencilerin katıldığı etkinlikte, yaya geçitleri kullanılarak, sürücülerin kurallara uyup uymadığı denetlendi. Sürücülere broşür dağıtılarak uygulamayla ilgili bilgi verildi.

Öğrenciler de uygulamayı tanıtıcı ve yaya önceliğine vurgu yapan dövizler taşıdı.

Kaynak: AA