Zonguldak'tan kısa kısa

24.09.2019 15:14

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir emekli öğretmen, ilçeye gelen yüksekokul öğrencilerine "hoş geldiniz" yemeği verdi.

Emekli öğretmen Yurdagül Özelçi, Bülent Ecevit Üniversitesi Alaplı Meslek Yüksekokulu yolu üzerinde bulunan evinin önünde, okuldan çıkan öğrencilere ayran, tatlı ve etli pilav ikram etti.

Özelçi, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların gönüllerini hoş tutmanın önemli olduğunu belirterek, "Şehrimize gelen öğrencilere bir ikramda bulunalım istedim. Bu çocukların gönüllerini hoş tutmak lazım. İlçemize hoş geldiler, sefa geldiler. " diye konuştu.

Öğrenciler de Özelçi'ye ikramından dolayı teşekkür etti.

Ereğli'de mesleki ve kültürel eğitimler verilecek



Ereğli Belediyesi'ne ait Cumhuriyet Halk Evleri'nde mesleki ve kültürel eğitimler verileceği bildirildi.



Belediyeden yapılan açıklamada, Murtaza ve Kepez mahallelerinde bulunan Cumhuriyet Halk Evleri'nde 2019-2020 döneminde müzik, fotoğraf, halk oyunları, tiyatro, seramik, sepet örme, elpek, aşçılık başta olmak üzere birçok konuda, oluşacak talebe göre kurslar açılacağı belirtildi.

Üniversiteye hazırlık, bilgisayar, okuma yazma gibi eğitime dönük kursların yanı sıra istihdam yaratıcı mesleki eğitim kurslarının geliştirilmesi için ilgili birimlerin görevlendirildiği ifade edilen açıklamada, kültürel birimi güçlendirecek, kişilerin beceri ve yeteneklerini geliştirebilecekleri, kentin sosyal yaşamına dahil edebilecekleri piyano, bağlama, gitar, üflemeli, vurmalı çalgılar gibi müzik kurslarına da ağırlıklı olarak imkan sağlanacağı kaydedildi.

Kaynak: AA