Zonguldak'tan kısa kısa

23.09.2019 12:34

Ereğli İlçe Kaymakamlığınca personel ve vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Kaymakamlık hizmet binası girişinde gerçekleştirilen etkinlikte Kaymakam İsmail Çorumluoğlu tarafından aşure dağıtımı gerçekleştirildi.

İlçe Müftü Vekili Mehmet Şen'in duasının ardından yaklaşık 700 aşure vatandaşlara dağıtıldı.

Zonguldak'ta TYÇP'den işçi alımı

Ereğli ilçesinde Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında işe alınacak 149 kişi için müracaatlar başladı.

İŞKUR Ereğli Şube Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında yardımcı hizmetler ve özel güvenlik alanlarında çalıştırılmak üzere 100 temizlik görevlisi ve 49 güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 149 işçi alımına yönelik başvurular için vatandaşların müracaatlarını almaya başladı.

Alımlar için müracaatlar, 27 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: AA