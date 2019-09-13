Zonguldak'tan kısa kısa

13.09.2019 16:02

Alaplı İlçe Belediyesince, yeni yapılaşmaya açılan bölgelerde imar yolu çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Belediye Başkanı Nuri Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlara verdiği sözleri yerine getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Yeni yapılaşmaya açılan bölgelerde imar yolu çalışmalarına hız vererek altyapı çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz Alaplı Anaokulu ve 690 Evler semti E bloklar yanından Çekirdek Tepesine çıkan yolda çalışmalara başladık. Ekiplerimiz önce alt yapısını hazırlıyor. Ardından 6 metre genişliğinde beton yol yapacağız. Ayrıca burada vatandaşlarımızın daha rahat yürümesi için kaldırım olacak. Son olarak da aydınlatma sistemi yapılarak bu bölge ışıl ışıl bir hale gelecek. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmek için var gücümüzle mahallelerimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Ereğli Belediyesi 3 bin kişiye aşure dağıttı

Muharrem ayı dolayısıyla Ereğli Belediyesi tarafından 3 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Devrim Bulvarı önünde düzenlenen etkinlikte Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve vatandaşlara aşure dağıttı.



Posbıyık, burada yaptığı konuşmada, Muharrem ayında aşure dağıttıklarını belirterek, "Ereğli Belediyesi olarak vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere 3 bin kişilik aşure hazırladık. Birçok dernek, temsilcilik hatta muhtarlık aşure dağıtımına 9 Eylül itibariyle başladı. Başta şehitlerimizin efendisi Hazreti Hüseyin olmak üzere tüm şehitlerimizi yad ediyoruz, onlar için dualarımızı esirgemiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA