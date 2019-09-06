Zonguldak'tan kısa kısa

06.09.2019 16:10

Zonguldak Belediyesince, okul çevrelerinde temizlik seferberliği başlatıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Temizlik İşleri, Park Bahçeler ve İtfaiye Müdürlüğü işbirliğince, okul çevrelerinde temizlik çalışması başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğrencilerin, yeni eğitim-öğretim yılına temiz ve sağlıklı bir ortamda girmelerini sağlamak için başlatılan temizlik programı ile öncelikle ilk ve ortaokulların bahçeleri ve çevreleri yıkanarak, okul çevresinde yer alan yabani otların biçilmesi ile devam etti. Yeni eğitim-öğretim yılı başında okul bahçelerinde ve çevrelerinde temizlik çalışmalarını sürdüren ekipler, tüm okul bahçelerinin yanı sıra çevrelerini yıkama çalışması yaptı. Öğrencilerin yeni döneme tertemiz okullarda girmeleri için büyük çaplı çalışma başlatıldı."

Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi toplantısı

Ereğli ilçesinde, "Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi" konulu eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, eğitim programına kadın girişimciler, sivil toplum örgütü temsilcileri, Ereğli Aile Destek Merkezi kursiyerleri ve Kdz. Ereğli Sosyal Hizmet Merkezi'nden hizmet alan kadınların katıldığı belirtildi.

Açıklamada, açılış konuşmalarının ardından ilgili müdürlüklerin sunumlar gerçekleştirdiği kaydedildi.

Kaynak: AA