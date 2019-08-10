Zonguldak'tan kısa kısa

10.08.2019 14:34

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Ulaşım ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde yolcu taşıma hizmeti veren halk otobüsleri denetledi.

Ereğli Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede yolcu taşıma hizmeti veren, halk otobüslerine yönelik denetim çalışması yapıldığı belirtildi.

Ulaşım ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, şoförlerin kılık, kıyafet, ruhsat, temizlik, hat ve durak takibi ile klimalar kontrol edildiği, yönetmeliklere uygun hareket edilip edilmediklerine bakıldığı ifade edilen açıklamada, yolculara denetim ekibi tarafından bilgilendirilme yapıldığı, vatandaşların karşılaştıkları kötü davranış ve olumsuzluklara karşı Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne şikayet etmeleri istendiği kaydedildi.

CHP Zonguldak Milletvekili Demirtaş'dan hayvan pazarına ziyaret

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Ereğli ilçesindeki kurban pazarını ziyaret etti.

Demirtaş, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP Ereğli İlçe Başkanı İsmail Fota ve İl Genel Meclis üyeleri ile Delihakkı mevkisinde bulunan kurbanlık hayvan satış yerlerinde incelemelerde bulunduklarını belirtti.

Hayvancılıkla uğraşan üreticilerin sorunları bulunduğunu söyleyen Demirtaş, "Geçtiğimiz yıllarda 70-80 büyükbaş 40-50 küçükbaş hayvan çadırı kurulurken bu sayı her ikisi için de 15-20'lere düşmüş. Fiyatlar son üç yıldır çok fazla artış göstermemesine rağmen özellikle küçükbaş kurbanlıklar elde kalmış. Üreticiler eksikliklerin giderildiği çok daha modern bir pazar yeri talep ediyor." dedi.

Demirtaş, kurban satış yerine gelen vatandaşlarla da sohbet etti.

Kaynak: AA