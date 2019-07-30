Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi ile üyeleri, odalarının kuruluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Yönetim ve üyeler törenin ardından Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ı ziyaret etti.

Bektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin, "Bir cumhuriyet şehri ve sanayi şehri" diye yola çıktığını hatırlatarak, işlerin zorlayarak, çalışarak ve emek vererek olduğunu söyledi.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir de kentin genç Türkiye Cumhuriyeti'nin sanayi hamlesine ev sahipliği yapan önemli illerden bir tanesi olduğunu anımsatarak, "Zonguldak önce kömürü sonra çeliği ile çok ciddi fedakarlıklar yaparak Türkiye Cumhuriyeti'nin ayağa kalkmasında önemli katkısı olan bir ilimiz. Oda da bu sürecin hep içerisinde oldu. Liderlik etmeye, ilin ekonomisini geliştirmeye gayret etti." ifadelerini kullandı.

"5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri"

Zonguldak Memur-Sen İl Temsilcisi Kamuran Aşkar, 2020-2021 yıllarını kapsayacak "5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri"nin 1 Ağustos itibarıyla başlayacağını söyledi.

Aşkar, sendika binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Memur-Sen olarak toplu sözleşme pazarlıklarının oldubittiye getirilmemesini istiyor, kamu işvereni ve onun şahsında yürütme erkinin masaya adil tekliflerle gelmesi gerektiğini ısrarla ifade ediyoruz. Kamu işvereni, pazarlığı yakın dönemdeki vaatlerini gerçekleştirme fırsatı olarak görmeli, nimetin ve külfetin adil dağılımı hassasiyetini göstermeli, büyümeden ve refahtan pay vermeme tavrını sona erdirmelidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA