Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak'ta Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğünce kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Zonguldak Kızılay Kan Merkezi Doktoru Mehmet Günaydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent merkezinde 2 günlük kan bağışı kampanyası planladıklarını söyledi.

Özellikle yaz mevsiminde havaların sıcak olmasına bağlı olarak insanların kan bağışında bulunmaya çekindiklerini ifade eden Günaydın, "Bağış sayısı da buna bağlı olarak düşüyor. Ama hastanedeki kan talebi sayısı düşmüyor. Bu nedenle her zaman kan acil değil sürekli ihtiyaçtır diyoruz ve sağlığı yerinde olan vatandaşlarımızın kan bağışına duyarlı olmasını bekliyoruz. Özellikle Zonguldak merkezde diğer ilçelerimize göre duyarlılık biraz az. İnşallah bu tür kampanyalarla duyarlılığı artırmayı hedefliyoruz. Sivil toplum kuruluşlarıyla kamu kurum kuruluşlarından desteklerini esirgememelerini istiyoruz." şeklinde konuştu.

-Hayırsever aileden okul

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, hayırsever Nurdan-Ahmet Orhan Oğuz çifti tarafından yaptırılan 4 derslikli anaokulunun protokolü imzalandı.

Vali Erdoğan Bektaş, törende yaptığı konuşmada, hayırsever çifte eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, "Emeğinize sağlık. Bu insanın huzurunu geliştiriyor, yaşamına bir anlam katıyor. Gerçekten verebilmek, vermenin hazzını almak çok güzel bir şey. Ereğli ilçemizden güzel sesler çıkıyor. Biz istiyoruz ki bu sesler her yerden çıksın ama çıkmıyor. Biz devlet olarak gerekli eğitimi ve desteği veriyoruz. Hayırsever vatandaşlarımızın destekleri bizleri mutlu ediyor. Sizler gibi hayırsever çiftlerin örnek olmasını ve artmasını diliyoruz." dedi.

İmza törenine, Vali Bektaş, hayırsever Nurdan-Ahmet Orhan Oğuz çifti, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı ile protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: AA