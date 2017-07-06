Zonguldak'tan Çaldığı Otomobille Düzce'de Yakalandı

ZONGULDAK'tan çaldığı otomobille İstanbul yönüne giden 38 yaşındaki Musatfa Ş., Düzce'de polisin takibi sonucu yakalandı.



Düzce'de TEM otoyoluna girerek İstanbul yönüne giden 67 AE 293 plakalı otomobilin, plaka tanıma sisteminde çalıntı olduğu belirlendi. Polis ekipleri aracın peşinden gitti. Polisi fark eden sürücü, Gölyaka mevkisinde otomobili emniyet şeridinde park edip ormanlık alana kaçtı. Sürücü Mustafa Ş., ormanda polisin kovalaması sırasında yorulunca yakalandı. Otomobili Zonguldak'ta Karaelmas Mahallesi'nden çaldığı belirlenen Mustafa Ş., elleri kelepçelenerek karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



- Zce