ZONGULDAK TAM KAPANMA FİDE SATIŞLARINI ARTTIRDI
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ZONGULDAK TAM KAPANMA FİDE SATIŞLARINI ARTTIRDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, tam kapanma döneminde fide satışları arttı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, tam kapanma döneminde fide satışları arttı. Satıcılar ilçede yaşanan talep patlamasına yetişmekte güçlük çekerken vatandaşlar evlerinin önündeki bahçelere fideleri ekiyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararıyla birlikte fide üreticilerin satışları arttı. Üreticiler, talebi karşılamakta güçlük çekerken satış noktalarında zaman zaman uzun kuyruklar oluştu. Fide satıcıları, geçen yıla göre satışların üç kat arttığını ifade etti. En çok rağbeti domates, salatalık ve biber fideleri gördü. Vatandaşlar tam kapanma süresince, evlerinin önündeki bahçelere fideleri ekti. Evli ve 2 çocuk annesi olan Şükran Balaban, evinin bahçesine fide ekimi yaptığını, sokağa çıkma kısıtlamasının bahçelerinde çalışmak için fırsat olduğunu söyledi.

Elmatepe Mahallesi'nde ki evinin bahçesini sebze fideleriyle donatan Hatice Şam ise, Bahçeme fasulye dikiyorum. Çilek, bezelye yeşillik var. Geçen senede hastalık vardı. Geçen sene de ektim. Burada oyalanıyorum daha doğrusu. Toprakla uğraşmakta güzel. Enerjimizi atıyoruz. diye konuştu.

ZONGULDAK TAM KAPANMA FİDE SATIŞLARINI ARTTIRDI
ZONGULDAK TAM KAPANMA FİDE SATIŞLARINI ARTTIRDI
ZONGULDAK TAM KAPANMA FİDE SATIŞLARINI ARTTIRDI
ZONGULDAK TAM KAPANMA FİDE SATIŞLARINI ARTTIRDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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