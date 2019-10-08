Zonguldak'taki yasa dışı silah ticareti operasyonu

08.10.2019 17:14

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube ve Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yasa dışı silah ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli Ş.Y'nin (54) adresine operasyon düzenleyen ekipler, 7 ruhsatsız silah, 2 tüfek, 4 kurusıkı silah ve 528 fişek ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA