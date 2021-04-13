Zonguldak'taki vaka artışı maden ocaklarına yansıdı
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Zonguldak'taki vaka artışı maden ocaklarına yansıdı

İhlas Haber Ajansı / EMRE CAN BAYRAM - Haberler | Güncel

Zonguldak'taki vaka artışı maden ocaklarına yansıdı Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı maden ocaklarında son haftalarda yaşanan vaka artışı sonucunda 69 kişinin testi pozitif çıkarken, 79 kişi ise evinde karantina altına alındı.

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Zonguldak'taki vaka artışı maden ocaklarına yansıdı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı maden ocaklarında son haftalarda yaşanan vaka artışı sonucunda 69 kişinin testi pozitif çıkarken, 79 kişi ise evinde karantina altına alındı.

Zonguldak'ın korona virüs haritasında turuncudan kırmıza dönmesinin ardından vakalarda artış hızla devam ediyor. Artan vakalar maden ocaklarına da yansıdı. Zonguldak'taki maden ocaklarında 69 maden işçisinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Temaslı olan 79 kişi karantinaya alındı. Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, "Madencilik yoğun emek verilen ve iç içe çalışılan bir yer. Aynı kafeslerde iniyoruz. Aynı iş yerlerinde giyiniyoruz. Bundan dolayı da temizliğimizi yapıyoruz. Bu bulaşıcı oranını da arttırıyor. Tüm dünya da ve ülkede vaka sayıları arttı. Mutasyonlu virüsün yayılması daha fazla. Son zamanlar da da Türkiye'nin durumu belli. Son zamanlarda da 69 arkadaşımızın testi pozitif.

Zonguldak'taki vaka artışı maden ocaklarına yansıdı
Zonguldak'taki vaka artışı maden ocaklarına yansıdı
Zonguldak'taki vaka artışı maden ocaklarına yansıdı
Zonguldak'taki vaka artışı maden ocaklarına yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE CAN BAYRAM

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