Zonguldak'taki vahşi cinayette üvey anne, baba ve öz kardeş tutuklandı

Zonguldak'ta 5 aydır kayıp olan 32 yaşındaki şahsın cesedinin ormanlık alanda bulunması ile ilgili gözaltına alınan üvey annesi, babası ve kardeşi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ta 5 aydır kayıp olan 32 yaşındaki şahsın cesedinin ormanlık alanda bulunması ile ilgili gözaltına alınan üvey annesi, babası ve kardeşi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Merkeze bağlı Karadere köyünde 5 aydır kayıp olan 32 yaşındaki Aydın Zengin'in cesedinin ormanlık alanda bulunması olayıyla ilgili gözaltına alınan baba Sait Zengin, üvey anne Ü. Zengin, kardeşi A. Zengin ve Sait Zengin'in arkadaşı S.A. bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.A., Cumhuriyet Savcılığınca alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen baba Sait Zengin, üvey anne Ü. Zengin ile kardeşi A. Zengin ise alt soyu kasten öldürmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın Zengin'in öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duran polis, baba Sait Zengin'i gözaltına almıştı. Sorguda oğlunu öldürdüğünü itiraf eden Sait Zengin'in köyün yakınlarındaki ormanlık alanda bulunan su kuyusunda oğlu ile tartışma yaşadıklarını söylediği belirtilmişti. Babanın ifadesinde Aydın Zengin'in üvey annesine tecavüz ettiği, yaşanan tartışmada oğlunun kendisine tüfek doğrulttuğu, çıkan boğuşmada da oğlunu tüfekle öldürdüğünü öne sürmüştü. Cumhuriyet savcısı ile birlikte gece geç saatlere kadar iş makineleri ile Aydın Zengin'in cesedi ormanlık alanda aranmış, kadavra köpeği Salto'nun da dahil edildiği aramalarda Aydın Zengin'in cesedine ulaşılmıştı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı