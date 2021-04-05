Zonguldak'taki vahşi cinayette üvey anne, baba ve öz kardeş tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zonguldak'taki vahşi cinayette üvey anne, baba ve öz kardeş tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / SERTAÇ ÖZDEMİR - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'taki vahşi cinayette üvey anne, baba ve öz kardeş tutuklandı Zonguldak'ta 5 ay önce üvey annesine tecavüz ettiği iddiasıyla aralarında çıkan tartışma sonucu babası tarafından öldürülen 32 yaşındaki Aydın Zengin cinayetinde üvey anne, kardeş, baba alt soyu kasten öldürmek...

Zonguldak'taki vahşi cinayette üvey anne, baba ve öz kardeş tutuklandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 5 ay önce üvey annesine tecavüz ettiği iddiasıyla aralarında çıkan tartışma sonucu babası tarafından öldürülen 32 yaşındaki Aydın Zengin cinayetinde üvey anne, kardeş, baba alt soyu kasten öldürmek suçundan tutuklanarak cezaeevine gönderildi. Baba Sait Zengin'in gözaltındaki arkadaşı S.A. ise serbest bırakıldı.

Merkeze bağlı Karadere köyünde 5 aydır kayıp 32 yaşındaki Aydın Zengin'in cesedinin ormanlık alanda bulunması olayıyla ilgili gözaltına alınan baba Sait Zengin, üvey anne Ü. Zengin, kardeşi A.Zengin ve baba Sait Zengin'in arkadaşı S.A. bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.A. Cumhuriyet Savcılığınca alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi hakimliğe sevk edilen baba Sait Zengin, üvey anne Ü. Zengin ile kardeşi A. Zengin alt soyu kasten öldürmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay

Aydın Zengin'in öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine harekete geçen ekipler, baba Sait Zengin'i gözaltına alarak oğlunu öldürdüğü yeri sordu. Sorguda oğlunu öldürdüğünü itiraf eden Sait Zengin, köyün yakınlarındaki ormanlık alanda bulunan su kuyusunda oğlu ile tartışma yaşadıklarını anlattı. Babanın ifadesinde iddialara göre Aydın Zengin'in üvey annesine tecavüz ettiği; yaşanan tartışmada oğlunun kendisine tüfek doğrulttuğu; çıkan boğuşmada da oğlunu tüfekle öldürdüğü öne sürüldü.

Cumhuriyet savcısı ile birlikte gece geç saatlere kadar iş makinelerinin de eşlik ettiği çalışmalarda Aydın Zengin'in cesedi ormanlık alanda arandı. Kadavra köpeği Salto'nun da dahil edildiği aramalarda 32 yaşındaki Aydın Zengin'in cesedine ulaşıldı.

Zonguldak'taki vahşi cinayette üvey anne, baba ve öz kardeş tutuklandı
Zonguldak'taki vahşi cinayette üvey anne, baba ve öz kardeş tutuklandı
Zonguldak'taki vahşi cinayette üvey anne, baba ve öz kardeş tutuklandı
Zonguldak'taki vahşi cinayette üvey anne, baba ve öz kardeş tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERTAÇ ÖZDEMİR

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Meral Akşener Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Hazal Kaya Bahar Candan Demet Özdemir
Spor Diego Erol Bulut Caner Erkin İsmail Kartal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Manisa İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Zonguldak'taki vahşi cinayette üvey anne, baba ve öz kardeş tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 23:20:33. #1.15#
title