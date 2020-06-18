Zonguldak'taki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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Zonguldak'taki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Zonguldak'taki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
18.06.2020 10:55 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:26

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

"Drone" destekli gerçekleştirilen operasyonda, K.B. (70), Ş.D. (22), S.U. (57), T.K. (22), B.K. (20), O.K. (16) ve B.Ç. (17) gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 7 kişinin ikamet ve üst aramalarında, 106 kök Hint keneviri, 68 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen K.B. ile Ş.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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