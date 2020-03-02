Zonguldak'taki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

02.03.2020 19:52 | Son Güncelleme: 02.03.2020 19:58

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonla A.E. (32) ve Ö.T'yi (35) gözaltına aldı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA