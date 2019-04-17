Zonguldak'taki Trans Birey Cinayetinde Şantaj İddiası

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, 'Diloş' takma adlı, trans birey İlhan Yiğit'i (26) tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen Ertan Postal'ın tutuklu yargılandığı davada tanık olarak dinlenen gazino işletmecisi C.Y. adlı kadın, "İlhan, bana ilişki anını videoya çektiğini ve sanıktan bu görüntüler karşılığında 50 bin lira isteyeceğini söyledi. Ben de kendisine 'Böyle bir şeye gerek yok, ailesini severiz' dedim" diye konuştu.

Olay, 5 Aralık 2018 günü meydana geldi. İddiaya göre, Ertan Postal, ormanlık alanda tartıştığı trans birey İlhan Yiğit'i tabancayla vurdu. Yaralanan Yiğit, önce Gökçebey Devlet Hastanesi'ne, ilk müdahalesinin ardından da Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götütüldü. İlhan Yiğit, tedavi altına alındığı hastanede olaydan 1 ay sonra hayatını kaybetti.

Gözaltına alınarak, tutuklanan Ertan Postal, ifadesinde cinayetten 3 gün önce ilişkide bulunduğu Yiğit'in kendisinden ilişki anına ait görüntüler olduğunu söyleyerek, para istediğini söyledi. İlhan Yiğit'e ait cep telefonunda da Ertan Postal'dan görüntü karşılığında para istendiğine dair kayıtlar bulundu. Postal hakkında 'haksız tahrik altında kasten adam öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Ertan Postal ile ölen İlhan Yiğit'in yakınları ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanığın kendisine söz verilmesine rağmen susmayı tercih ettiği duruşmada gazino işletmecisi C.Y. adlı kadın tanık olarak dinlendi. Ölen İlhan Yiğit'in zaman zaman yanında çalıştığını anlatan ve Ertan Postal ile ilişkide bulunduğunu kendisine gösterdiği videodan öğrendiğini ifade eden C.Y., şöyle konuştu:

"Bana, video karşılığında sanıktan para isteyeceğini söyledi. Ben 'Gerek yok, ailesini severiz' dedim. O da 'Tamam' dedi, konuyu kapattı. Ama sonrasını bilmiyorum. Olay günü İlhan Yiğit, Ertan ve Ş.P. isimli arkadaşla mesire alanına gittik. Ertan, İlhan'a 'Sen kendini rezil mi edeceksin?' dedi. Aralarında konuşurken, silah sesi duydum. İlhan'ın kaçtığını gördüm. Ertan arabasına binip, gitti. Ben elime fener alıp, İlhan'ı aradım ama bulamadım. İş yerine geldiğimde jandarma haber verdi. Hastaneye gittim. Bana, görüntülerin olduğu telefonu verme karşılığında sanıktan 50 bin lira isteyeceğini söylemişti" dedi.

Diğer tanık Ş.P. ise olay anında havanın karanlık ve yağmurlu olması nedeniyle Ertan Postal'ın silahı ateşlediğini görmediğini söyledi.

Mahkeme, tanık beyanlarına karşı avukatlara süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

- Zonguldak

Kaynak: DHA