Zonguldak'taki tefeci operasyonunda 11 kişi adliyede (2)
7 KİŞİ TUTUKLANDIZonguldak'ta, tefecilik yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 11 şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından Nöbetçi Mahkemeye çıkarıldı.
14.01.2020 19:59 | Son Güncelleme: 14.01.2020 19:59
7 KİŞİ TUTUKLANDI
Zonguldak'ta, tefecilik yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 11 şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından Nöbetçi Mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden Murat K., Hakan Ç., Serkan K., Ümit K., Kerim K., Ali Şen K. ve Ferdi K. tutuklandı. Bayram K., Hakkı K., Şakir Ç. ve Servet S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA