Zonguldak'taki silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
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Zonguldak'taki silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı.

22.01.2020 20:14 | Son Güncelleme: 22.01.2020 20:14
Zonguldak'taki silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

'ın Ereğli ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, beldesindeki bir petrol istasyonunda Ogün B'yi (24) tabancayla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan F.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliye sevk edilen zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Gülüç beldesindeki bir petrol istasyonunda Ogün B. (24) ile F.Ö. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine F.Ö, yanında bulunan tabanca ile Ogün B'yi boynundan yaralamıştı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ogün B, ilk müdahalenin ardından Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Kaynak: AA
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