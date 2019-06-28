Zonguldak'taki sağanak

Alaplı Kaymakam Vekili Emirhan Arıkan, ilçede etkili olan sağanak yağışla ilgili, "İlçeye bağlı Sarıkadı köyünde 3 konutun az, 3 konutun orta ve 4 konutun ağır olmak üzere toplam 10 konutun hasar gördüğü tespit edildi." dedi.

Arıkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alaplı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, AFAD, İlçe Mal Müdürlüğü ve İlçe Özel İdare Müdürlüğü görevlilerinden oluşturulan Zarar ve Hasar Tespit Komisyonunun incelemelerinin tamamlandığını söyledi.

İlçeye bağlı Sarıkadı köyünde etkili olan sağanak nedeniyle bölgeden geçen derenin taşması sonucu ev ve ahırlarda su baskınları meydana geldiğini anımsatan Arıkan, şöyle konuştu:

"Hazırlanan raporda, ilçeye bağlı Sarıkadı köyünde 3 konutun az, 3 konutun orta ve 4 konutun ağır olmak üzere toplam 10 konutun hasar gördüğü tespit edildi. Hasar tespit raporunu da valiliğimize gönderdik. Konut zararı dışında yollar ve altyapılar da hasarlar oluştu. Bu hasarlar da, köylerde Özel İdare Müdürlüğü ekiplerince ilçe merkezi ve Gümeli beldesinde de belediye ekiplerince onarılıyor. Tarımsal alanlarda ciddi bir hasar yok. Ufak tefek zararlar var ama devlet yardımı kapsamına girebilmesi için bir kişinin toplam tarım arazisinin en az yüzde 40'ının zarar görmesi gerekiyor. İlçemizde tarım arazisi bu oranda zarar gören aile yok."

Kaynak: AA