Zonguldak'taki metan gazı faciasında hayatını kaybeden madenciler anıldı
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Zonguldak'taki metan gazı faciasında hayatını kaybeden madenciler anıldı

07.01.2021 12:53 | Son Güncelleme: 07.01.2021 12:56
Zonguldak'taki metan gazı faciasında hayatını kaybeden madenciler anıldı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında 7 Ocak 2013'te metan gazı püskürmesi nedeniyle hayatını kaybeden 8 madenci törenle anıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında 7 Ocak 2013'te metan gazı püskürmesi nedeniyle hayatını kaybeden 8 madenci törenle anıldı.

Özel bir firmanın TTK ocağında yürüttüğü "eksi 630 kat hazırlığı ve eksi 560 galeri sürme" işi sırasında meydana gelen iş kazasında yaşamını yitiren 8 madenci için müessese müdürlüğünde düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, 8 madenciyi kaybetmenin üzüntüsünü ilk günkü gibi hissettiklerini söyledi.

Madencileri anmak için bir arada olduklarını belirten Yeşil, havzada bugüne kadar meydana gelen kazalarda yaşamını yitiren bütün maden şehitlerini şükranla andıklarını kaydetti.

TTK Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında, 7 Ocak 2013'te özel firmanın galeri açma işini yürüttüğü eksi 630 kodunda metan gazı püskürmesi sonucu yaşamını yitiren 5 işçinin cesedine ulaşılmış, göçük altında kalan 3 madenciden 2'sinin cesedi 11 Ocak'ta, diğerininki ise 12 Ocak'ta çıkarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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