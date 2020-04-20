Zonguldak'taki kanlı saldırıda ölü sayısı 2'ye çıktı
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Zonguldak, Çaycuma, Sabah, 3. Sayfa

Zonguldak'taki kanlı saldırıda ölü sayısı 2'ye çıktı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde arazi kavgası kanlı bitti.

20.04.2020 16:36 | Son Güncelleme: 20.04.2020 16:36
Zonguldak'taki kanlı saldırıda ölü sayısı 2'ye çıktı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde arazi kavgası kanlı bitti. Kardeşi tarafından silahlı saldırıya uğrayan adam olay yerinde, ağır yaralanan oğlu ise hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Çaycuma ilçesine bağlı Velioğlu Mahallesi'nde bu sabah saatlerinde yaşanan olayda ölü sayısı ikiye çıktı. Arazi davası nedeniyle Kenan T.; bir süredir husumetli olan ağabeyi İnam T. tartışmaya başladı. Büyüyen olayda Kenan T.; ağabeyi İnam T., ağabeyinin eşi Pakize T. ve ağabeyinin oğlu Muhammet T.'ye tüfekle ateş açtı. Ağabey İnam T. olay yerinde yaşamını yitirdi. Zanlının yengesi Pazike T. ayağından vuruldu. Muhammed T. ise ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Muhammet T. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda baba ve oğlu yaşamını yitirdi. Pakize T.'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Zanlı Kenan T.'nin emniyet ekiplerindeki sorgusu sürüyor. Öte yandan hayatını kaybeden baba İnam T., oğlu Muhammet T. ve eşi Pakize T.'den geriye doğum gününde çekilmiş fotoğraflar kaldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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