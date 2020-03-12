Zonguldak'taki kan kampanyasında 1704 ünite kan toplandı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) ve Türk Kızılay'ın ortaklaşa düzenlendiği "Kampüsün Kanında Hayat Var" kampanyası sona erdi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) ve Türk Kızılay'ın ortaklaşa düzenlendiği "Kampüsün Kanında Hayat Var" kampanyası sona erdi.

Üniversitenin Farabi Kampüsü Spor Salonu'nda iki gün süren bağış kampanyasında 1704 ünite kan toplandı.

Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kan vermenin insanlık görevi olduğunu, Türk Kızılay olarak üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

İki gün süren kampanyada 1704 ünite kan topladıklarını anlatan Ergenç, "Kampanyanın dokuzuncusunu başarıyla tamamladık. Koronavirüse rağmen 1704 ünite kan topladık. Bizlerden desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. İnşallah devamı gelecek. Kan gerçekten bir ihtiyaç, satılan bir malzeme değil. Herkesi kan vermeye davet ediyorum, insanların bu konuda yardımcı olmalarını istiyoruz. Ekiplerimiz başarıyla çalışmalarına devam edecek." ifadesini kullandı.

"Kampüsün Kanında Hayat Var" kampanyasında, 2012'de 705, 2013'de 1264, 2014'te 1453, 2015'te 1915, 2016'da 1627, 2017'de 1868, 2018'de 1600 ve 2019'da 2 bin 23 ünite kan toplanmıştı.

Kaynak: AA