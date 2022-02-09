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Zonguldak'taki hayvansal üretim istatistikleri açıklandı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Zonguldak'taki hayvansal üretim istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu Zonguldak'taki hayvansal üretim istatistiklerini açıkladı.

ZONGULDAK (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu Zonguldak'taki hayvansal üretim istatistiklerini açıkladı.

TÜİK'in verilerine göre Türkiye'de büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre %0,7 azalarak 18 milyon 36 bin baş oldu. Küçükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre %6,3 oranında artarak 57 milyon 519 bin baş oldu. Yük hayvanı sayısı ise bir önceki yıla göre %9,7 oranında azalarak 202 bin 895 oldu. Zonguldak'ta 72 bin 614 adet büyükbaş hayvan, 280 adet yük hayvanı, 38 bin 23 adet küçükbaş hayvan bulunduğu açıklandı. Karabük'te 50 bin 890 adet büyükbaş hayvan, 288 adet yük hayvanı, 33 bin 368 adet küçükbaş hayvan bulunduğu kaydedidi. Bartın'da ise 49 bin 30 adet büyükbaş hayvan, bin 270 adet yük hayvanı, 6 bin 322 adet küçükbaş hayvan bulunduğu kaydedildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu, Zonguldak, Türkiye, Ekonomi, Haberler

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