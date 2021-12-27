Zonguldak'taki hafriyat sorunuyla ilgili soruya 'kentte depolama tesisi yok' cevabı

ZONGULDAK (DHA) - CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın kentte hafriyat ile inşaat atıklarının sahilden denize dökülmesi konusunu TBMM gündemine taşımasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Yanıtta, hafriyat atıklarının taşınması, bertarafı ve depolanması faaliyetlerinde asıl sorumluluğun ilgili belediyelerde olduğu ancak kentte bir depolama tesisi bulunmadığı için atıkların geçici olarak söz konusu bölgeye konulduğu ifade edildi.

Kentte inşaatlardan çıkan hafriyatların Kozlu ilçe girişinde bulunan Öğretmenevi arkasından deniz kenarına dökülerek denizde ve çevrede kirlilik oluştuğunu iddia eden CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, konuyu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yanıtlaması için TBMM gündemine taşıdı. Geçen nisan ayında verilen soru önergesine Bakan Murat Kurum'dan yanıt geldi. Yanıtta, Zonguldak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından bahsi geçen mevkide yoğun denetimlerin gerçekleştirildiği ve çevre kanunu ihlal edenlere idari yaptırımların uygulandığı belirtildi. Ayrıca hafriyat atıklarının taşınması, bertaraftı ve depolanması faaliyetlerinde asıl sorumluluğun ilgili belediyelerde olduğu ifade edildi.