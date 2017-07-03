Zonguldak'taki Fetö/pdy Soruşturması

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.



Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilenlere yönelik merkez ile Kozlu, Kilimli ve Ereğli ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9'u kadın 10 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.



Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, diğer zanlılar ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.



Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 21 ve 23 Haziran'da Zonguldak'ın merkez, Kozlu, Kilimli ve Ereğli ilçelerinde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 15'i kadın 36 kişi gözaltına alınmıştı.





İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3'ü kadın 13 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.