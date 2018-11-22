Zonguldak'taki Fetö/pdy Davasında Karar

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 21 eski akademisyenin yargılandığı davada karar açıklandı.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ziyaeddin Aktop, Tacettin Örnek ve Metin Işık ile tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.



Son savunmalarını yapan 5 sanık, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye ve beraatlerini istedi.



Avukatlar da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu sanıklardan Ziyaeddin Aktop'a 10 yıl, Metin Işık'a 5 yıl 10 ay, tutuksuz sanıklar Fırat Uygur'a 6 yıl 3 ay ve Tarık Elri'ye 5 yıl hapis cezası verdi, bu 4 sanığın üzerilerine atılı diğer suçlardan da beraatine hükmetti.

Sanık Metin Işık, tutuklu kaldığı süre ve mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Tacettin Örnek'in de aralarında bulunduğu 17 sanığın ise dosyalarını ayırdı.

İddianamede, aralarında eski rektör yardımcısı ve dekanın da bulunduğu meslekten ihraç edilen 21 akademisyenin, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlamalarıyla ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl altışar aydan on beşer yıla kadar kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.