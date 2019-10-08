Zonguldak'taki FETÖ/PDY davası

08.10.2019 12:12

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan tutuksuz 15 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.



Savunma yapan sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi.



Avukatlar da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, beraat talebinde bulundu.



Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında istenen dijital materyallerle ilgili sonuçların beklenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 25 Şubat 2020'ye erteledi.



Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 15 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: AA