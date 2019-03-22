Zonguldak'taki Fetö/pdy Davası

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan, 5'i tutuklu 14 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz 3 sanık ve avukatları katıldı. Tutuklu 5 sanık ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, 9 sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl altışar aydan 15 yıla kadar hapis cezası, 5 sanık hakkında ise beraat talep etti.

Sanıklar ise haklarındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar ile avukatlarının son savunmalarının alınması için duruşmayı 26 Nisan'a erteledi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 14 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 7 yıl altışar aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: AA