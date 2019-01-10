Zonguldak'taki Fetö/pdy Davası

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada hükümle birlikte dosyaları ayrılan 26'sı tutuklu 27 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, örgütün "Batı Karadeniz emniyet yapılanması" kapsamında görülen davada hükümle birlikte dosyaları ayrılan 1'i tutuksuz 27 sanık ve avukatları katıldı. Sanıklardan 3'ü, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Tutuklu sanık İbrahim A, eski savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "ByLock'un hukuki gereçlerini avukatlar anlattı. Ben 'ByLock' kullanmadım. Bende olduğu söylenen programda parola çıkmadı. Sohbet toplantılarına katıldığım iddiasıyla ifade veren kişiler kendilerini kurtarmak için benim ismimi vermişlerdir. Yaklaşık 30 aydır tutukluyum. Tahliyemi veya beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Tutuklu sanık Bayram A. da hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, "Telefonlarıma ait HTS kayıtlarında 13 kişiyle görüşmem çıkıyor. Bunlardan 6'sı ailemle, diğerleri ise meslektaşlarımla yapılan görüşmeler. Ben de meslektaşlarımın örgüt içerisinde olup olmadığını bilmiyorum. ByLock iddiasını kabul etmiyorum. Tahliyemi veya beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Abdülkadir K. ise daha önceki savunmalarını tekrarladığını aktararak, "Benim, 'Akademik polis memurlarından sorumlu Devrek imamı' olduğum iddia edilmektedir. Hakkımda beyanda bulunan kişiler daha sonra ifadelerini geri çekmişlerdir. Beraber yargılandığım sanıklardan bir tanesini tanıyorum o da kızımın okulundan tanıdığım öğrenci velisidir. İddiaları kabul etmiyorum, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Savunma yapan diğer 7 sanık da haklarındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraatlerini, aksi takdirde kendilerine en alt sınırdan ceza verilmesini talep etti.



Mahkeme heyeti, sanık sayısı ve bu kişilerin tekrar cezaevine götürülecek olmalarını dikkate alarak, duruşmaya yarına kadar ara verdi.

Davanın geçmişi

Zonguldak Cumhuriyet Savcısı Çiğdem Erdoğdu tarafından hazırlanan 330 sayfalık iddianamede, 44 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak veya silahlı terör örgütü yönetmek" suçlamalarıyla, 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 14 Ağustos 2018'de görülen duruşmada, eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 11 sanık, 2 yıl 11 ay ile 11 yıl 3 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bir sanığın beraatine hükmeden ve tutuksuz 2 kişi hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bırakan mahkeme heyeti, delil yetersizliği nedeniyle sanıklara isnat edilen "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamalarından hükme yer olmadığına hükmetmişti.

Mahkeme, 30 sanığın dosyasının ise ayrılmasını kararlaştırmıştı.

Kaynak: AA