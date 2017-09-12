Zonguldak'taki Fetö/pdy Davası

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında Bülent Ecevit Üniversitesi'nden (BEÜ) ihraç edilen akademisyenlerin de bulunduğu 5'i tutuklu 21 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 5'i tutuklu, 14'ü tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. Duruşmada tanıkların dinlenilmesinin ardından tutuklu sanıkların avukatları savunma yaptı.



Söz verilen sanıklar, kendilerine isnat edilen suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini ve tahliyelerini istedi.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek, bazı tanıkların dinlenilmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 31 Ekim'e erteledi.



İddianameden



İddianamede, eski BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhlis Bağdigen, eski BEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Aydın'ın da aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar kadar hapis cezası talep ediliyor.