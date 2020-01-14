Zonguldak'taki ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi
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Zonguldak'taki ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, çıkan ev yangınında itfaiye ekiplerince kurtarılan 3 kişi dumandan etkilendi.

14.01.2020 20:24 | Son Güncelleme: 14.01.2020 20:30
Zonguldak'taki ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi

'ın ilçesinde, çıkan ev yangınında itfaiye ekiplerince kurtarılan 3 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Karşıya Mahallesi'nde C.B'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce, yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Bu arada evde bulunan ve dumandan etkilenen O.M.B, A.B. ve M.B. sağlık ekiplerince Devrek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ev sakinlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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